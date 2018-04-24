Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

24 Nisan 2018

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, olaylı Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantı barkovizyonda maçla ilgili yayınlarla başlarken, görüntülerde Tolga Zengin'in taraftarlara yönelik tartışmasıyla teknik direktör Şenol Güneş'in olaya müdahelesi gösterildi. Videoda Şenol Güneş'in hakemi dinlemeyerek körükten içeriğe girdiği kaydedildi.

"Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesinin ardından başlamıştır" diyen Mosturoğlu, "Oğuzhan, Tolga Zengin'in bu hareketi yapması için teşvik ediyor. Bu olay stadyum kameralarının görüntüsü. Bu kadar açık bir görüntüye rağmen bir kısım medya hala 3 Temmuz tesiriyle yalan, dolan, karalamayla olayı bambaşka gibi yansıtılıyor. Medyada yalanlar yer almıştır. Bu yalanların hangisi bu görüntülerde var. Bizce olay çok açık. Müsabaka görüntüleri, Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş maç tatil edilmeden sahayı terk etti. Sayın Aykut Kocaman çok iyi niyetli davranmış ve maçın devam etmesini istemiştir. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve Beşiktaş 3-0 yenik ilan edilmelidir" dedi.

"Yaşananlar kumpas"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yaşananları kumpas olarak değerlendirirken Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'in tiyatro oynadığını dile getirdi.

Yıldırım açıklamasında şunları dile getirdi:

- "Filozofça konuşan, eğitimci bir insandan beklenen maçın devamı için tutum göstermesidir. Ondan sonra da istediği gibi konuşup haklı olurdu. Kafasına dikiş atılmış gibi davrandı, hastaneye gitti. Doktor açıklama yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2. yarıda provoke etmeye çalıştı. Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. 95-96 ve 2010-2011'deki acılarını kendileri her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyor. Bunlar artık aradan çekilmelidir.

- Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor, burada hava temiz diye. Sonra Beşiktaş'a geliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynıdır. Şenol Güneş değer verdiğimiz bir insan, saygı gösteriyoruz. O saygı göstermiyor. Buraya bordo-mavi giyinip geliyor, seyirciyi tahrik ediyor. Küfüre karşı en çok mücadele eden Aziz Yıldırım ve arkadaşlarıdır. Her zaman karşıyız. Bunları tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kumpas var. İncelemeler yapılıyor. Son zamanlarda passolig'ten çok miktarda kart alınmıştır, bizim maçlar için. Kale arkalarında 300 tane yeni kart alınmış. Bunlar iyice incelendikten sonra kamuoyu aydınlatılmalı. Oyuncunun boğazını sıkar, hakeme küfür eder, bir şey olmaz. Fenerbahçe'ye olunca milat kelimesi geçer. Fenerbahçe'ye olmazsa kimseye bir şey demeyeceğiz.

TFF'nin derbi kararı merakla bekleniyor

- Denizli maçı 16 dakika uzadı, 20 kere durdu. Şampiyonluğu kaçırdık. O maç, bugün yaşananlara benziyor mu? O gün bizim lehimize karar verildi mi? Hayır. Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Faili bize göre belli. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlandı otobüs. Bugüne kadar aydınlanması için Türk kamuoyu ne yaptı? Basın niye üstüne gitmez? Çünkü Fenerbahçe. Fenerbahçe olunca kimse umursamaz. 3 Temmuz'da da bu milat olsun dendi. Fenerbahçe olunca milat...

- Trabzon-Sivas maçında Ertuğrul'un kafası yarılınca niye maçı tatil etmedin? Telefonla konuştu ondan sonra tatil etti. Bu konuşmalar dinlensin. Gökhan Gönül'ün konuşmasından sonra tatil ediyor. Otto Bariç'te Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse, Beşiktaş da aynı cezayı çekmelidir. Kural ne diyor? Sahayı terk eden 3-0 mağlup olur, bitmiştir. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız, TFF'nin de kurulların da bize saygı duyup doğru karar vermesini bekliyoruz. Her şeyi Fenerbahçe üzerinden denemeye kalkmak bir şey kazandırmaz. Camia iyice sıkışmıştır. Bunun kimseye faydası olmaz.

- Kumpas devam ediyor. FETÖ örgütü, 24 Haziran seçimlerinden dolayı yeni olaylar yapabilir. Bu ülke hepimizin. Sahaya bir şey atılması, küfür edilmesi gibi olayların olmaması için hep beraber çalışmalıyız. Zarar Türkiye'yedir. Yalnızca kulüplere, şahıslara değil. Masada alınan sonuca değil, sahada alınan sonuca saygılıyız. Yarım kalan maçın oynanmasını arzu ediyorlar. Ben de kurallar gereği Fenerbahçe'nin 3-0 kazanması gerektiğini söylüyorum.

- Koltuk atıldı dedikleri peruktur, para ve çakmak atılmıştır. Su şişesi de giderken atılmıştır. Olayı algı olarak büyütmek anlamsızdır.

- Yıllar önce İBB ile Diyarbakırspor maç yaptı. Olaylar çıktı. Diyarbakırspor küme düşürülmeliydi. Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Memleket meselesi olduğu için bir şey demedik. Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem düştü, bizim oyuncular kaldırdı. O maç hükmen kazanılsa aynı puandaydık. Böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Mehmet Topal, Beşiktaş maçında düştü, başı sargılı devam etti. İstese etmezdi, hastaneye giderdi. Biz bunlara tenezzül etmeyiz. Biz Şenol Güneş'ten bunu beklerdik.

- Başkanlarla oturup ne konuşacağız? Kurallara uyulmuyor. 1.5 senedir konuşmuyorum. Demba Ba'yı alacağız diyorlar. Şekip Bey, Emenike olayından ceza yedi. Ne konuşacağız? Konuşmak için herkes gerçek kimliğiyle ortada olmalı. Önce herkes samimi olacak, ben demeyecek biz diyecek. Biz o gece geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye de gidecektik. Dediler ki gitmeyelim, taraftar var, olay başka yere gider. Onlar Hasan Çetinkaya için Mehmet Topal için geldiler mi acaba? Her şeyi bizden bekliyorlar. Milat hep biz.

- Kumpas tespiti sadece bizden olsa, tamam. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bugün bir soruşturma başlatıldı. Bunları hala ciddiye almıyorsak durumun vehametini anlamamışız demektir. Futbol, terör örgütleri tarafından kullanılmaya çalışılan bir fay hattı. Sadece kulüplerin önlem almasıyla çözülecek bir olay değil. Tribünlerin çok uyanık olması lazım."