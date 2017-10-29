Aziz Yıldırım'dan 4. yıldız mesajı

29 Ekim 2017

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisindeki başyazısında futbol ve basketbol takımlarının son durumunu değerlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, zorlu bir fikstürü geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın bundan sonra karşılaşacağı rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına canıyürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan, iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Son olarak tartışmalı birçok hakem kararını içinde barındıran ve galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldığımız Galatasaray derbisinde, kulübünün daima yanında olan eşsiz taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, takımımızın en güçlü yanı olan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında da takımlarını, maruz kaldıkları gürültü işkencesine rağmen bir an olsun yalnız bırakmadılar. Kendilerinden benzer desteği sezon boyunca bekliyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

Erkek basketbol takımının, Banvit'i mağlup ederek sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladığını hatırlatan Aziz Yıldırım, "Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Özellikle her sene etki alanını artıran ve daha geniş kitlilere hitap eden THY Avrupa Ligi'nde üst üste kazanılacak ikinci şampiyonluk, Avrupa'da artık Fenerbahçe ve Türk basketbolunun yaratmış olduğu ağırlığın da temel taşları olacak." şeklinde görüşlerini aktardı.

Aziz Yıldırım, dün vefat eden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski kulüp genel sekreteri Vedat Olcay'ın kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşadığını kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını da belirterek, "Kuruluşundan bu yana içte ve dıştaki tüm düşmanlarına rağmen dimdik ayakta duran ve ilelebet de yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti gururla 94. yaşını doldurdu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu Cumhuriyet uğruna canını, kanını veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha yad ediyor, değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, yaklaşan 10 Kasım sebebiyle, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümü. Atamızı sadece 10 Kasımlarda değil, her gün özlemle andığımızı, aziz hatırası eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilemez kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha belirtiyor, tüm taraftarlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum." şeklinde başyazısını sonlandırdı.

Kaynak: AA