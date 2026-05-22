Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi netleşti
Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan Aziz Yıldırım’ın seçimde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesi belli oldu.
Aziz Yıldırım’ın oluşturduğu asil yönetim kurulu listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer aldı.
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit bulundu.