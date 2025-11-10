Bahis iddialarına Necip Uysal'dan sert tepki: Fikri aklımdan bile geçmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.

1024 futbolcu arasında bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."