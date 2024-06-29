Bakan Bak'dan Paris 2024 kotası alan para kürekçilere tebrik mesajı

Osman Aşkın Bak, milli kürekçilere hitaben yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para kürek mix iki çifte kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası kazanan Para Kürek Milli Takımı sporcuları Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen’i kutluyorum. Milli sporcularımızın bu başarısı sayesinde ülkemiz, kürekte ilk kez Paralimpik Oyunları’nda temsil edilecek. Başarıda emeği geçen tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum. Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen’e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."