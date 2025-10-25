Bakan Bak'tan Faik Çetiner için taziye mesajı
Spor yazarı Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, taziye mesajı yayınladı.
Türk spor basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti.
Çetiner'in ölümü spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Faik Çetiner için taziye mesajı yayınladı.
Bak'ın mesajı şöyle:
‘’Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."
