Bakan Kasapoğlu'ndan FIFA'ya İsrail tepkisi

Dr. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’de yaşananlar jeopolitik bir sorun değil İsrail eliyle uygulanan tescilli bir soykırımdır. FIFA’ya düşen geçmişteki men kararları ışığında ve küresel spor kamuoyunun beklentisi doğrultusunda İsrail’i derhal tüm turnuvalardan men etmesi ve futbolun birleştirici ruhunu korumasıdır. Aksi halde FIFA’nın kurumsal itibarı ve tarafsızlığı büyük yara alır" ifadelerine yer verdi.