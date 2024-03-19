Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma yok

Fenerbahçe, 17 Mart'ta Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek lider takibini sürdürmüştü. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar ise sarı lacivertli takımın maç sevinci sırasında sahaya girerek futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçe kafilesi, stattan saatler sonra ayrılabilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugünkü ilk açıklamasında "Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" demişti.

'Futbolculara soruşturma yok'

Bakan Tunç, olaya dair ikinci açıklamasında, şu ana kadar 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirterek 12 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

Tunç, şunları kaydetti: "Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır. Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil."