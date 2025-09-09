Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu: Mücadele etmeye devam edeceğim

Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisi ile ilgili oluşan gündemden dolayı rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini aktaran milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim sarı-kırmızılı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir."

Barış Alper, yaşanan süreç nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini ve takıma zarar vermemek için teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde antrenmanlara bir süre katılmadığını anlatarak, şunları ifade etti:

"Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü."

Galatasaray forması giydiği için her zaman onur ve gurur duyduğunu belirten milli oyuncu, şöyle devam etti:

"Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakarca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkür borcu bilirim. Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz."

Barış Alper Yılmaz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm. UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Unutulmasın ki aslolan Galatasaray'dır. Omuz omuza büyük başarılara imza atacağımız ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle."