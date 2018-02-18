Başakşehir'den tek golle 3 puan
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir rakibini 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyet getiren golü 35’inci dakikada Adebayor kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 46’ya yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu maçtan önceki 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ev sahibi Trabzonspor ise 12 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı, yarışın da uzağında kaldı.
Kaynak: DHA