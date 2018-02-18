ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

Başakşehir'den tek golle 3 puan

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir rakibini 1-0 mağlup etti.

Başakşehir'den tek golle 3 puan
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyet getiren golü 35’inci dakikada Adebayor kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 46’ya yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu maçtan önceki 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ev sahibi Trabzonspor ise 12 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı, yarışın da uzağında kaldı.

Kaynak: DHA

Son dakika Medipol Başakşehir trabzonspor

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.