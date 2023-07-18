Başakşehir'in isim sponsoru RAMS Global

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir adıyla mücadele edileceği belirtildi.

Açıklamada, kulübün gayrimenkul, sağlık, turizm, medya ve madencilik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada "Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehir'imize ve RAMS Global’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dendi.

Rams Global, bir diğer Süper Lig takımı Galatasaray'ın stadına da isim sponsoru olmuştu.