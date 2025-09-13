Başakşehir’in yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin’i getirdiğini resmen açıkladı. Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yapılan duyuruda, imza töreninin Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı. Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı belirledi ve resmi açıklamayı yaptı.
Nuri Şahin dönemi başlıyor
Başakşehir Kulübü, yaptığı duyuruda Nuri Şahin ile anlaşmaya varıldığını ve resmi imza töreninin Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Werder Bremen gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Nuri Şahin, teknik direktörlük yolculuğuna Antalyaspor’da başlamıştı.