Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Ligde sezon 4 Ekim'de başlayacak.
16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.
Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak. Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise küme düşecek.
Ligin ilk hafta müsabaka programı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor
Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol
Anadolu Efes-Yalovaspor
Türk Telekom-Galatasaray
Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka
TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka
Manisa Basket-Bursaspor
Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa