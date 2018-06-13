Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Doğuş oldu

13 Haziran 2018

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 30 sayı farkla 94-64 yenerek seride durumu 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunu da şampiyon tamamladı.

Son 12 sezonda 8. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'den sonra 2017-2018'de de mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı'nı geçerek lig tarihinde en fazla şampiyon olan ikinci ekip unvanını da aldı. Ligde en fazla şampiyon olma rekoru 13 kezle Anadolu Efes'in elinde bulunuyor.

Obradovic'le 4. şampiyonluk

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 5. sezonunda 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Takımın başına 2013'te geçen Obradovic, 2013-2014, 2015-2016 sezonlarındaki şampiyonlukların ardından son 3 sezonda daha Fenerbahçe'yi mutlu sona taşıdı.

Ali Koç'un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.

Mazbatasını 1 hafta önce alarak göreve başlayan Koç, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğuna tanıklık etti.

Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, şampiyonluk mutluluğunu taraftaralarla yaşadı. Taraftarlar da yeni başkanlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Sezonu çifte zaferle kapattı

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda lig şampiyonu olarak sezonu çifte zaferle kapattı.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşırken, erkek takımı da aynı başarıyı kendi kulvarında yakaladı.

Üst üste 60. galibiyet

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde oynadığı son 60 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertliler, ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Kupasını Türkoğlu'ndan aldı

Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Türkoğlu, kupayı takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Wanamaker, MVP seçildi

Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li oyuncusu Brad Wanamaker, final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Wanamaker, basın mensuplarının oylarıyla final serisinin MVP'si seçildi ve ödülünü maç sonunda aldı.

Salonda boş yer yoktu

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk maçında salonun tamamını doldurdu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda biletlerin tamamını tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Ali Koç'dan Ozan Balaban'a jest

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün basketboldan sorumlu eski asbaşkanı Ozan Balaban'ı şampiyonluk kupasını kaldırmak için kürsüye davet etti.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan ve yaklaşık 3 yıl basketbol takımında sorumlu olan Balaban, başarılarında pay sahibi olduğu Fenerbahçe Doğuş'u saha içi koltuklarından izleyerek destekledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen kupa törenine Koç, Balaban'ı da çağırdı. Balaban, şampiyonluk fotoğrafının içinde yer aldı.

Kaynak: İHA