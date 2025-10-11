Basketbolunda yeni dönem sinyali! EuroLeague ve NBA, 'NBA Avrupa'yı masaya yatırdı

Avrupa basketbolunda tarihi bir iş birliği süreci için yeni bir adım atıldı. NBA yönetimi, Avrupa Ligi (EuroLeague) ve FIBA yetkilileri, “NBA Avrupa” projesi kapsamında 8 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmede Avrupa basketbolunun geleceğine dair yeni bir iş modeli ve organizasyon yapısı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Avrupa basketboluna yönelik vizyonlarını paylaştı.

Aivazoglou, Avrupa kıtasında basketbolun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, EuroLeague ile ortak bir model üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

“EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütüyoruz” diyen Aivazoglou, FIBA ile de iş birliği içinde olduklarını vurguladı:

“Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile iş birliği içinde, Avrupa basketbolunun büyümesini hızlandıracak, birçok şehir ve ülkedeki basketbol geleneklerini kutlayacak ve kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz.”

Aivazoglou, Avrupa basketbolunun geleceğine dair ortak bir anlayışa varılması halinde, bu projenin EuroLeague ile birlikte hayata geçirilebileceğini belirtti:

“Avrupa’daki basketbolun muazzam potansiyeline ilişkin değerlendirmemizde ortak bir anlayışa varmamız halinde, bu proje üzerinde EuroLeague ile birlikte çalışmaya açık olmaya devam ediyoruz.”

NBA yönetimi, son dönemde Avrupa’da basketbolu daha geniş bir kitleye ulaştırmak, altyapı gelişimini desteklemek ve liglerin ticari yapısını güçlendirmek için çeşitli iş birlikleri planlıyor.

Bu kapsamda, NBA’in EuroLeague ile gerçekleştireceği olası ortaklık, Avrupa basketbolunun geleceği açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.