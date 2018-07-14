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Belçika, dünya üçüncüsü oldu

Final şansını kaybeden iki takımın mücadelesinde, İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika dünya üçüncüsü oldu.

Belçika, dünya üçüncüsü oldu
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Rusya'da düzenlenen Fifa 2018 Dünya Kupası'nda 3.'lük maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. 

Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup ederek turnuvada 3. oldu. 

Son dakika Dünya Kupası rusya

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