06 Temmuz 2018

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı 2-1 yenen Belçika, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Belçika, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Fransa-Belçika karşılaşması, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.

8. dakikada Neymar'ın sol taraftan kullandığı kornerde, Thiago Silva'nın altıpas içinde diziyle vurduğu top, yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Courtois kontrol etti.

13. dakikada Belçika öne geçti. Sol taraftan Chadli'nin kullandığı kornerde, ön direkte Kompany'nin kafasından seken top Fernandinho'nun omzuna çarparak ağlara gitti: 0-1

31. dakikada Belçika farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Lukaku, kendi yarı sahasından aldığı topla Brezilya kalesine doğru ilerledi. Lukaku, sağ kanattan bindiren Kevin de Bruyne'ün önüne pasını attı. De Bruyne, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-2

37. dakikada gelişen Brezilya atağında Neymar, soldan ceza sahasına giren Marcelo'ya pasını attı. Marcelo'nun altıpas içine gönderdiği top savunmaya çarptı ve kaleye yöneldi. Kaleci Courtois son anda topu kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Coutinho, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Courtois bu şutta da topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada hızlı gelişen Belçika atağında, De Bruyne, Hazard'a pasını attı. Soldan ceza sahasına giren Hazard, ters köşeye şutunu gönderirken, top az farkla yandan auta çıktı.

76. dakikada Brezilya farkı 1'e indirdi. Coutinho'nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada, Augusto şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-2

81. dakikada Brezilya tehlikeli geldi. Coutinho'nun pasıyla Belçika ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Augusto, uygun pozisyonda şutunu çekti. Top, az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+4. dakikada Brezilya beraberliğe çok yaklaştı. Douglas Costa'nın pasıyla Belçika ceza yayı önünde topla buluşan Neymar, ayak içiyle gelişine çok şık vurdu. Kaleci Courtois, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Mücadele, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, müsabakayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile teknik direktör Hikmet Karaman da tribünden takip etti.

Fransa ve Belçika yarı finalde eşleşti

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda iki çeyrek final maçı oynandı. Günün ilk mücadelesinde Fransa, Varane ve Griezmann'ın her iki yarıda attığı gollerle Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu.

İkinci karşılaşmada kupanın en büyük favorilerinden Brezilya ile karşılaşan Belçika, Kevin de Bruyne ve Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Brezilya'nın elenmesiyle Dünya Kupası'nda Avrupa dışında hiçbir kıtadan takım kalmadı ve kupanın bir Avrupa ülkesine gitmesi kesinleşti.

Kaynak: AA