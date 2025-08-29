Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu transferi resmiyet kazandı. Portekiz ekibi Benfica, yaptığı açıklamada milli yıldızın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.

Portekiz kulübü resmi duyurusunda, “Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma, 22,5 milyon Euro tutarında kesin transferi ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarı 25 milyon Euro’ya ulaşabilir. Ayrıca Galatasaray’ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar?

Benfica, anlaşmanın detaylarına da yer verdi. Açıklamaya göre transferin bedeli 22,5 milyon Euro garanti ücret üzerinden gerçekleşti. Ayrıca performans bonuslarıyla birlikte bu rakamın 25 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Galatasaray’ın kasasına da para girecek

Fenerbahçe, Kerem için Benfica’ya 22,5 milyon Euro garanti + 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Galatasaray ise sözleşmedeki madde gereği bu transferden “bir sonraki satıştan yüzde 10 pay” alma hakkına sahip.

Bu kapsamda sarı-kırmızılıların kasasına yaklaşık 2 milyon 250 bin Euro girmesi bekleniyor.

Galatasaray transferde araya girebilir mi?

Benfica, açıklamasında Galatasaray’ın ön alım hakkının bulunduğunun vurgulanması dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibine karşı bu hakkı kullanıp kullanmayacağı büyük merak konusu.

Arkadaşları ile vedalaştı, resmi imza bekleniyor

Kerem Aktürkoğlu, bu sabah Benfica’daki takım arkadaşlarıyla vedalaşarak son idmanına çıktı. 26 yaşındaki milli yıldızın kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.