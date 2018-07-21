Berfu Cengiz çiftlerde şampiyon oldu
Milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anna Danilina, Kazakistan'daki 80 bin dolar turnuvanın çiftler kategorisinde kupayı kazandı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde final maçına çıktı.
Berfu Cengiz ile Anna Danilina, Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze çiftini 3-6, 6-3, 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kaynak: AA