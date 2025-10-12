Berke Özer Milli Takım'dan ardıldı mı, neden ayrıldı?

A Milli Futbol Takımı'mız dün akşam Bulgaristan ile karşılaştı ve milliler komşu ülkeyi 6-1 mağlup etti. Tarihi başarı sonrası üzücü bir olay yaşandı. Berke Özer izinsiz bir şekilde A Milli Takım kampından ayrıldı. Şimdi olayın ayrıntılar merak ediliyor.

Berke Özer Milli Takım'dan neden ayrıldı?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı açıklamaya göre A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer, Bulgaristan - Türkiye maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek, İstanbul’a dönüşün ardından kendi isteğiyle ve teknik ekibin izni olmadan kamptan ayrıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."