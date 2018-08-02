Beşiktaş 6 golle turladı

02 Ağustos 2018

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı rahat geçti.

Turun ilk maçında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki rövanş mücadelesini ise 6-0 kazandı. Her iki karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyet

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Daha önce UEFA Kupası adıyla oynanan bu organizasyonda 2002-2003 sezonun 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlı ekip, bu rekorunu geliştirdi.

Şenol Güneş yönetiminde en farklı galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017'deki Avrupa Ligi mücadelesinde Olympiakos'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti.

Larin, Demba Ba'nın başarısına ortak oldu

Bu maçta fileleri 3 kez havalandıran Cyle Larin, geçen sezon Vodafone Park'taki son resmi maçta Sivasspor'a 3 gol atmıştı.

Kanadalı futbolcu, Dolmabahçe'deki 2018-2019'un ilk resmi mücadelesinde de aynı başarıyı gösterdi.

Larin, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.

Oğuzhan Özyakup, 431 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Oğuzhan Özyakup, 431 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Geçen sezonki resmi maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Oğuzhan, siyah-beyazlı formayla son golünü 2016-2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor karşısında bulmuştu.

Caner Erkin'in ilk golü

Karşılaşmada farkı ikiye çıkaran golü atan Caner Erkin, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonu başında gelen 29 yaşındaki oyuncu, ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

Beşiktaş'ın, karşılaşmadaki son golü penaltıdan geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, penaltı atışını Vagner Love'un kullanması nedeniyle kısa süreli protestoda bulundu. Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup, taraftarları takım arkadaşlarına destek vermesi için uyarı yaptı. Taraftarlar, daha sonra Vagner Love'a alkışlarla destek verdi.

3. ön elemedeki rakip LASK Linz oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemedeki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu.

2. ön eleme turu ilk maçında Norveç'in Lilleström ekibini evinde 4-0 yenen LASK Linz, rövanş mücadelesini ise 2-1 kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.