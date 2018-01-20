Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor
Süper Lig'de Antalyaspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım tarihlerinde 44. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 2-0 galip geldi.
Beşiktaş, son 27 maçta sadece 1 kez yenildi
Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan Beşiktaş, son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.
Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.
Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Antalya'daki maçlar
Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.
Geçen sezon Antalya'daki müsabaka golsüz sona erdi.