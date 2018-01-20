Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor

20 Ocak 2018

Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, son 27 maçta sadece 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan Beşiktaş, son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.

Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.

Geçen sezon Antalya'daki müsabaka golsüz sona erdi.