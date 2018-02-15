Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a konuk olacak

15 Şubat 2018

Spor Toto Süper Lig'in 22. Atiker Konyaspor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u evinde 5-0 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla zirveyle puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlı rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda karşılaşmayı konuk Beşiktaş'ın taraftarı statta izleyemeyecek.

Zorlu serinin başlangıcı

Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat'ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek.

Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart'taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü.

Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Necip Uysal, cezasını tamamladı.

34. randevu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş son 12 maçta 5 kez kazanabildi

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Kaynak: AA