Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş’ı sıfırdan kurduk

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumunu ve transfer dönemini değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların 25 oyuncuyla yollarını ayırdığını, yerlerine 12 yeni isim transfer edildiğini belirten Adalı, “Bizi hedeflerimize götüremeyecek oyuncuların yerine kaliteli, hırslı ve aidiyet hissi yüksek futbolcuları getirmek durumundaydık” dedi.

Gedson satışı rekor kırdı

Gedson Fernandes’in ayrılığına değinen Adalı, Rusya’dan aldığı yüksek maaş teklifinin oyuncunun kararında belirleyici olduğunu söyledi.

Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson için 26 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alındığını açıklayan Adalı, bunun Beşiktaş tarihinin en yüksek bedelli satışı olduğunu vurguladı.

El Bilal Toure’de özel madde

Yeni transferlerden El Bilal Toure ile ilgili de konuşan Adalı, “Oyuncuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Eğer 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon euro, sonraki satışta da 40 milyon euro çıkış maddesi var” ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü taraftarı heyecanlandırdı

Beşiktaş’ın en dikkat çeken transferlerinden Orkun Kökçü için Adalı, “Beklentiyi yükselten bir transfer oldu. Taraftarımız yıllardır alıştırılmaya çalışıldığı sıradanlıktan sıyrıldı. Orkun bize büyük güç katacak ve Beşiktaş’ın sembol isimlerinden biri olacak” dedi.

Musrati ve Muçi transferlerinde şüpheli işlemler

Adalı, geçmiş yönetim döneminde yapılan Musrati ve Muçi transferleriyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Adalı “Bu oyuncuların bonservis ödemelerinin yüzde 60’ı temlik yöntemiyle yurt dışındaki finans kuruluşlarına devredilmiş. Bu milyonlarca euronun futbol kulüplerine değil, farklı fonlara aktarıldığını gösteriyor” diyerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Sergen Yalçın etkisi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile başlayan yeni döneme değinen Adalı, “Hocamız takıma dokundu, ilk günden itibaren farkını hissettirdi. Eksiklerimiz var ama bu takım onun elinde çok başarılı olacak” dedi.

“Taraftarımız gücünü gücümüze katsın”

Adalı, Beşiktaş taraftarına da seslenerek, “Bu takım henüz yeni kuruluyor, iniş çıkışlarımız olacak. Ama sahada mücadeleden vazgeçmeyen oyuncularımıza sonuna kadar destek versinler. Ocak ayına kadar herkesi sakinliğe ve sadece sahaya odaklanmaya davet ediyorum” dedi.