Beşiktaş bir puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı.
Atiker Konyaspor ile Beşiktaş zorlu geçen mücadelede 2-2 berabere kaldı.
Rakibi karşısında 1-0 öne geçen bir de penaltı kaçıran Atiker Konyaspor, bir dakikada kalesinde gördüğü iki golle yenik duruma düştü. Atiker Konyaspor karşılaşmanın son anlarında bulduğu golle bir puanı kurtardı.
Atiker Konyaspor'un gollerini 31. dakikada Yatabare ve 90+4'te Hurtado kaydederken, Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Vagner Love ile 80. dakikada Lens attı. Beşiktaşlı Vida 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla, Beşiktaş puanını 15'e yükselterek puan durumunda 3. sırada, Atiker Konyaspor ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.