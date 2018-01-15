Beşiktaş, Boyko'yu borsaya bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Denys Boyko'nun Club Brugge'e kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Denys Boyko'nun Club Brugge'e kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun devre arasında Ukrayna'nın Dnipro ekibinden kadrosuna dahil ettiği 29 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı takımda fazla süre alamadı.
Transfer olduğu ilk sezonda 5 resmi maçta forma giyen Boyko, geçen sezon İspanya'nın Malaga ekibine kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından hiçbir maçta tercih edilmedi.