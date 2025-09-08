Beşiktaş, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı

Beşiktaş, milli futbolcu Cengiz Ünder’i Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada da “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz” ifadeleri kullanıldı.