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Beşiktaş, deplasmandan 1 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, deplasmandan 1 puanla dönüyor
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Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı.

Zorlu geçen karşılaşmada, maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Adriano ve 90+2'de Alvaro Negredo atarken, Bursaspor'un gollerini 37. dakikada Negredo (kendi kalesine) 45+2'de ise Dzon Delarge kaydetti. 

Bu skorla Beşiktaş, 37 puana yükseldi. Beşiktaş, lig sıralamasında dördüncülüğünü sürdürüyor. Bursaspor ise 26 puan ve maç fazlasıyla ligde 9. sırada yer alıyor.

bursaspor beşiktaş

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