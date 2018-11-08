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Beşiktaş, deplasmandan beraberlikle dönüyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Genk ile 1-1 berabere kaldı. Sevilla ile karşılaşan Akhisarspor ise rakibine 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, deplasmandan beraberlikle dönüyor
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Belçika’nın Genk takımıyla Luminus Arena'da karşılaştı. 

Beşiktaş, gruptaki 4. hafta maçında konuk olduğu Genk ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bu skorla puanını 4'e yükseltti. Siyah-Beyazlılar grupta son sırada yer alıyor. Lider durumdaki Genk ise 6 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor ise, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Akhisarspor, 4. maçlar sonunda grubunda puansız ve sonuncu sırada yer alıyor. Sevilla ise 9 puan ve averajla grupta lider.

Kaynak: AA

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