Beşiktaş, deplasmandan beraberlikle dönüyor
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Genk ile 1-1 berabere kaldı. Sevilla ile karşılaşan Akhisarspor ise rakibine 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Belçika’nın Genk takımıyla Luminus Arena'da karşılaştı.
Beşiktaş, gruptaki 4. hafta maçında konuk olduğu Genk ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bu skorla puanını 4'e yükseltti. Siyah-Beyazlılar grupta son sırada yer alıyor. Lider durumdaki Genk ise 6 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor ise, gruptan çıkma şansını kaybetti.
Akhisarspor, 4. maçlar sonunda grubunda puansız ve sonuncu sırada yer alıyor. Sevilla ise 9 puan ve averajla grupta lider.
Kaynak: AA