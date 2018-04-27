Beşiktaş derbi kararını KAP'a bildirdi

27 Nisan 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili verilen kararın ardından siyah-beyazlılar maça çıkmama kararı almıştı.

Beşiktaş konuyla alakalı kararını resmi olarak da duyurdu.

Siyah beyazlı yönetim dünkü toplantıda alınan kararı KAP’a yaptıkları açıklama ile bildirdi.

Beşiktaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla"

Beşiktaş'ı bekleyen yaptırımlar

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen 8. maddesinin 1. hükmüne göre siyah-beyazlı ekip, hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."