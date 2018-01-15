Beşiktaş dünyaya Mevlana ile açılacak

15 Ocak 2018

Beşiktaş, yeni iletişim kampanyasını açıkladı

Vodafone Park'ta düzenlenen lansmanda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Come to Beşiktaş taraftarımızın bulduğu bir slogandı ve 1.2 milyar insana ulaştı. Yeni kampanyamız yurt dışı ağırlıklı olacak" dedi.

Orman, kampanyanın amacının din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş'a çağırmak olduğunu söyledi.

Orman, "Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri olan "Gel gel yine gel kim olursan ol yine gel" sözleri ile tanıtım filmini yaptık. Bunun için de önemli bir bütçe ayırdık" diye konuştu.