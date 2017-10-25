Beşiktaş, eski günleri arıyor

25 Ekim 2017

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve son 4 haftada galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, 2017-2018'in geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı.

Ligdeki 9 maçta 4 kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, 3 beraberlikle 15 puana ulaşabildi.

Geçen sezonun tamamında 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2017-2018'in ilk 9 haftasında şimdiden 2 kez yenilmekten kurtulamadı.

Sezona iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta büyük düşüş yaşadı. Ligin ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazanamadı. Siyah-beyazlılar, üst üste 4 karşılaşmayı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

İşi zor

Beşiktaş, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden de uzak kaldı.

Ligde şu ana kadar 15 puan elde edebilen siyah-beyazlılar, 9. hafta sonunda 7. sırada yer aldı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş; Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.

Son 5 sezonun en kötüsü

Beşiktaş, 2017-2018'de son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Ligde son olarak 2012-2013'ün ilk 9 haftasında Samet Aybaba yönetiminde üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, sonraki 4 sezonda aldığı sonuçları 2017-2018'de elde edemedi.

Siyah-beyazlılar, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2013-2014 ile 2014-2015'te 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puan topladı.

Beşiktaş, mevcut teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk sezonunda 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 22 puana ulaşırken, 2016-2017'de 6 galibiyet, 3 beraberlik sonunda 21 puan elde etti.

Galibiyet oranı çok düştü

Bu sezon sadece 4 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı da çok düştü.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'nın ilk 9 haftasında yüzde 77,7 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, geçen sezon ise yüzde 66,6'lık oran tutturdu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ise yüzde 44,4'lük oranda kaldı.

Vodafone Park'ta zorlanmaya başladı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki taraftar desteğini de son 2 haftada kullanamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki stadında son 2 maçı beraberlikle bitirebildi. Vodafone Park'ta sezonun ilk 3 maçında Antalyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'u yenen Beşiktaş, sonraki 2 karşılaşmada Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, bu stadında ilk kez üst üste 2 lig maçında puan kaybı yaşadı.

2015-2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta söz konusu sezon içindeki 3 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, 2016-2017'deki 17 iç saha müsabakasında 13 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Vodafone Park'ın hizmete girmesinin ardından 2015-2016'daki 3 maçta 10 gol bularak 3,3 ortalama tutturan ve geçen sezon da 17 karşılaşmada 44 golün ardından 2,5 orana ulaşan Beşiktaş'ın buradaki gol yüzdesi 1,8'e kadar düştü.

Forvetler etkisiz

Beşiktaş'ta 9 haftalık bölümde forvet oyuncuları etkisiz bir görüntü sergiledi.

Forvet oyuncuları adına sadece Cenk Tosun 3 kez fileleri havalandırabilirken, Alvaro Negredo görev aldığı süreler içinde gol atmayı başaramadı.

Bir diğer forvet oyuncusu Mustafa Pektemek de gol atamazken, sadece 2 dakika süre alabildi.

Siyah-beyazlı takımda geçen sezonun ilk 9 haftasında ileri uç oyuncuları, 7 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Kenardan destek gelmiyor

Beşiktaş, bu sezon kenardan da beklediği desteği gol yollarında alamadı.

Geçen sezon kenardan gelen 3 oyuncu skora katkı yaparken, bu sezon sonradan oyuna girenler topu filelerle buluşturmayı başaramadı.

Gergin bir sezon geçiriyor

Siyah-beyazlı ekip, futbolcuların ligde üst üste cezalı duruma düşmeleriyle de zorlandı.

Beşiktaş, sezonun 9 maçlık bölümünde 6 oyuncusunu cezaları nedeniyle kaybetti. Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada Dusko Tosic, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Fenerbahçe karşısında Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'u aynı şekilde yitiren Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mücadelesinde ise Ryan Babel, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipte son olarak gördüğü 4 sarı kartın ardından Caner Erkin, cezalı duruma düştü.

Zorlu 2 deplasmana çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olduğu ligde üst üste 2 zorlu deplasman maçına çıkacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmına çıkacak siyah-beyazlılar, 11. haftada şu anda 2. sırada bulunan Göztepe'ye konuk olacak.

Kaynak: AA