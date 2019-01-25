Beşiktaş evinde yine puan kaybetti

25 Ocak 2019

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.

Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bu sezonki ikinci kırmızı kartını Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gördü.

Maçın 87. dakikasında Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Portekizli futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan Malmö maçında da gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Quaresma, böylelikle siyah-beyazlı forma altında 9. kez kırmızı kartla cezalandırmış oldu.

Skoru Dorukhan belirledi

Akhisarspor ile geçen hafta oynanan karşılaşmada şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hüznü ve sevinci bir arada yaşadı.

Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği goller Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iptal edilen genç oyuncu, 69. dakikada kendi kalesine attığı golle bir şanssızlık daha yaşadı.

Dorukhan, 78. dakikada ise bu kez rakip fileleri havalandırarak, siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü kaydetti.

Burak Yılmaz cezalı

Trabzonspor'da forma giydiği dönemden 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 38. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak, Antalyaspor ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Caner Erkin'e bıraktı. Burak'ın oyundan çıkışı esnasında tribünlerin bir kısmı ıslıkla protesto ederken, bir kısmı alkışlayarak destek oldu.

Isimat-Mirin sakatlandı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Isimat-Mirin, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 24. dakikasında kullanılan bir köşe vuruşu sonrasında kalçasının üzerine düşen oyuncu, ilerleyen dakikalarda kendi yarı alanında yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti ancak ikinci yarının başında yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.