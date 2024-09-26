Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo maçının yeri ve günü değişti

9 Ekim Çarşamba gününden 8 Ekim Salı gününe alınan Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo maçı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.

Konu ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri dikkate alınarak alındı" denildi.