Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo maçının yeri ve günü değişti
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yu konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçının Sırbistan'a alındığı açıklandı.
AA
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9 Ekim Çarşamba gününden 8 Ekim Salı gününe alınan Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo maçı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.
Konu ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri dikkate alınarak alındı" denildi.