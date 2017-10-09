Beşiktaş, Güneş yönetiminde en "hırçın" sezonunu yaşıyor

09 Ekim 2017

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Şenol Güneş'in 3. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 sezona göre şimdiden daha fazla kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon kırmızı kart gören oyuncular oldu.

İlk iki sezonda ikişer kırmızı kart

Siyah-beyazlı oyuncular, Güneş'in ilk sezonunda 2 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonundaki iki kırmızı kartında da Ricardo Quaresma'nın imzası vardı. Söz konusu sezonun 2. haftasında siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor ile evinde yaptığı karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılan Quaresma, Vodafone Park'taki ilk lig mücadelesinde de Bursaspor karşısında kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in 2. sezonunda da iki kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Geçen sezonun 2. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Necip Uysal, gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlı ekibin 25. haftada Antalyaspor ile dış sahada oynadığı karşılaşmada ise Vincent Aboubakar, kırmızı kart gören futbolcu oldu.

20 kez de sarı kart gördüler

Beşiktaşlı oyuncular, bu sezonun ilk 7 haftasında 20 de sarı kart gördü.

Geride kalan iki sezonda 63'er kez sarı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı oyuncuların bu sezonki sarı kart sayısı şimdiden 20'ye ulaştı.

Tosic, takımın en hırçın oyuncusu

Dusko Tosic, bu sezon Beşiktaş'ın en "hırçın" futbolcusu olarak dikkati çekti.

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Tosic, ayrıca diğer karşılaşmalarda 3 sarı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekipte diğer kırmızı kartları Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Hutchinson gördü.

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel'in üçer, Ryan Babel ile Alvaro Negredo'nun ikişer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Adriano Correia, Necip Uysal ve Tolgay Arslan birer sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sezona başlayan ancak daha sonra Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Andreas Beck ise eski takımında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: AA