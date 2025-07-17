Beşiktaş, güney tribünü için GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş JK, Tüpraş Stadyumu’nun Güney Tribünü için yeni nesil dijital içerik platformu GAİN ile isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca tribün "GAİN Tribünü" adıyla anılacak.
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Beşiktaş, 2025-26 sezonu için Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim haklarını GAİN Medya’ya verdi. Tribün artık “GAİN Tribünü” olarak anılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni nesil içerik platformu GAİN Medya ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzalamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.