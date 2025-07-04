Beşiktaş ile ismi anılıyordu! Fenerbahçe'den ayrılan Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in yeni kulübü resmen belli oldu. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelen ancak son anda yaşanan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Nijeryalı futbolcu, yeni takımına imzayı attı.

Fenerbahçe’de sezonun sona ermesiyle birlikte kontratı biten Osayi-Samuel, sarı-lacivertli yönetimden yeni sözleşme teklifi alamamıştı. Bunun üzerine kulüpsüz kalan 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de kalmak adına Beşiktaş ile masaya oturmuştu.

Beşiktaş ile tüm detaylarda el sıkışan ve imza aşamasına gelen Osayi-Samuel'in transferi, son dakikada gelen talepler nedeniyle rafa kalkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır.” sözleriyle süreci kamuoyuna duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşiktaş defteri kapanırken, Osayi-Samuel’in resmi imzayı hangi kulüple attığı merak konusu olmuştu. İngiltere Championship (İkinci lig) ekibi Birmingham City, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.