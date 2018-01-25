Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

25 Ocak 2018

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 62 golüne Kasımpaşa 26 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Kasımpaşa, son 5 maçta 2 kez yendiği rakibine sadece bir kez mağlup oldu, taraflar arasındaki 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Bu sezon Kasımpaşa'nın ev sahipliğindeki karşılaşma ise 2-2 tamamlandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

Kaynak: AA