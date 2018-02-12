Beşiktaş JK Müzesi bir yaşında

12 Şubat 2018

14 Şubat 2017’de Vodafone Park’ta açılışı gerçekleştirilen, hem Beşiktaş JK hem de Türkiye spor tarihi açısından önemli objelerin bir arada sergilendiği Beşiktaş JK Müzesi birinci yılını kutlamaya hazırlanıyor.

“Hisset, Paylaş, Parçası Ol!” sloganıyla açıldığı günden bu yana, onbinlerce kişi tarafından ziyaret edilen müze, Beşiktaş tarihinin unutulmaz sporcuları, önemli olaylar, rekorlar, efsaneler ve şampiyonluklar, geçmişle geleceği birbirine bağlayan bu özel alanda bir arada bulunduruyor

Farklı ülkelerden çok sayıda ziyaret

Beşiktaş JK Müzesi, yalnıza siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlarca değil, Türkiye'de ve Avrupa’da, Orta Doğu ve Uzak Asya’da da pek çok spor kulübünün yöneticileri, teknik adamları tarafından da ziyaret edildi.

Müzede neler var?

Beşiktaş JK Müzesi iki kat üzerine inşa edilmiş bin 650 metrekarelik bir alanla Türkiye’nin en büyük spor müzesi. Müzenin üst katında kulübün kronolojisi ve şampiyonluk kupası yer alıyor. Üst katta ise yalnızca futbol değil, tüm spor branşlarını da ziyaretçiyle buluşturan ve yıl içinde sıklıkla yenilenen bir geçici sergi alanı bulunuyor.

Müze, kurgusu ve tasarımıyla kulübün tüm branşlarından 500’den fazla kupa, forma, top, krampon, belge, plaket, şilt, bayrak ve flamadan oluşan özel bir koleksiyonunu barındırıyor. Müzede ayrıca 1903 tarihinden günümüze kulübün şerefli öyküsünü görselleştiren yüzlerce film, fotoğraf ve resimle dopdolu bir içeriğe erişilebiliyor. Aynı çatı altında yer alan Oktay Özaydın Kıtaplığı’nda ise geçmişten bugüne birçok ve spor yayınını bulmak mümkün.

Beşiktaş JK Müzesi’nde 50’den fazla dijital uygulama ziyaretçilere kulübün farklı spor dalları ile ilgili olarak yenilikçi bir deneyim sunuyor. Müzede tarihi ve güncel spor etkinliklerinin kısa belgeseller niteliğinde görüntüler, dijital sorgulama kioskları, sanal oyun ortamları, stat harita uygulamaları ve belgesel izleme alanları bulunuyor. Ayrıca arttırılmış gerçeklik ile Vodafone Park’ta heyecanlı bir deneyim, futbol yıldızlarıyla ekranda buluşma ve Guiness tarafından da tescil edilen taraftar desibel rekoru odası da müzenin öne çıkan diğer unsurları arasında yer alıyor. Beşiktaş JK Müzesi’nin tamamında, ziyaretçinin dokunarak deneyimleyeceği ve keşfedebileceği etkileşimli alanlar da dikkat çekiyor.