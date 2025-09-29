Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada Beşiktaş da Kocaelispor karşısında galibiyet hedefliyor. Sergen Yalçın ile yeni bir döneme giren Kara Kartal artık seriye geçmek istiyor. Taraftarlar mücadeleyi iple çekerken sıkça gelen soru "Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kocaelispor maçı bu akşam saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Jurasek, Uduokhai, Emirhan, Gökhan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cerny, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Muharrem, Balogh, Djiksteel, Tayfur, Show, Keita, Linety, Churlinov, Can Keleş, Petkovic

41. randevu

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş'ta iki eksik var

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

Körfez temsilcisinde de 2 eksik var

Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.