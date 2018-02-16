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Beşiktaş, Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşan Atiker Konyaspor ile Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın gollerini Beşiktaş'tan 27. dakikada Atiba ve Atiker Konyaspor'dan 60. dakikada Jahovic kaydetti. Beşiktaş aldığı beraberlikle 41 puan ve maç fazlasıyla puan durumunda üçüncülüğe yerleşti. Atiker Konyaspor ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan mücadelede sarı kart gören Beşiktaşlı oyuncular Pepe ve Talisca cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı takımın iki yıldız ismi, takımlarının gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son dakika beşiktaş Atiker Konyaspor

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