Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz'e tebrik
Siyah-beyazlı kulüp Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerin oylarıyla Galatasaray'ın başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olmuştu.