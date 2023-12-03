Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat oldu, Hasan Arat kimdir?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, kişisel internet sitesindeki verilere göre 1959 yılında Adana’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 70'li yıllarda Adana Demirspor ve Beşiktaş’ta profesyonel basketbol oynadı.

1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti ve birçok olimpiyat komitesinde yöneticilik yaptı.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edildi ve İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı görevi devam ediyor.

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Arat, aynı zamanda Dome Group’un kurucusu ve Beymen Group’un ise yönetim kurulu başkan yardımcısı.