Beşiktaş, kupada da yabancı VAR hakemi istedi

İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi öncesinde konuşan Yücel, yabancı hakem uygulamasını anımsaattı.

Yüceli, Ankaragücü-Gaziantep FK, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Galatasaray maçlarındaki gibi Türkiye Kupası'nda da yabancı VAR hakemi yer almasını talep etti.

Beşiktaş yöneticisi, şöyle devam etti: "Kesinlikle yabancı VAR talebimiz olacaktır. Bu hafta Beşiktaş maçına atanmadı, şaşırmadık. Demek ki federasyonumuz Beşiktaş maçlarını önemsemiyor. Bugün Kulüpler Birliğine gideceğiz başkanımızla, orada da en doğru kararları alıp kamuoyuyla paylaşırız."

Yabancı hakemlerin performansını beğendi

Yabancı hakemlerin performansıyla ilgili de Yücel, "Çok daha sağlıklı yönetildi maçlar. İnsanların içi rahat, psikolojisi rahat. Tabii ki hakem arkadaşlar hata yapabilirler ama insanların aklında şüphe kalmadı. Bu bile Türk futbolu açısından büyük bir ilerleme ve büyük bir fayda." değerlendirmesinde bulundu.