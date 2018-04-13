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Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek aldı, zirvede Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini 3 ve 47. dakikalarda Babel ile 20. dakikada Negredo attı. Bu skorla Kartal, son 5 haftaya 59 puanla girerek rakiplerinin alacağı sonucu beklemeye başladı. Üst üste üçüncü yenilgisini alan, son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Maçın son dakikalarında Beşiktaş ve Akhisar taraftarları İzmir Marşı'nı bir ağızdan söyledi.

Kaynak: DHA

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