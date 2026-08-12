Beşiktaş maçı tarihi ve saati: BJK - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak isteyen Beşiktaş'ı zorlu bir mücadele bekliyor. Hradec Kralove'yi ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden Kara Kartal sahasında Çekya ekibini yine yenmek istiyor. Taraftar mücadele öncesi heyecanlı ve "Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

BJK maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11'i

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Tek eksik Ouattara

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

Leandro Trossard'ın ise maça yedek çıkması bekleniyor.