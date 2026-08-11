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Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Fransız temsilcisi Olimpik Lyon oldu.

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Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.

Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.

Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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