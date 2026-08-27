Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın rakipleri kim? Kuralar ne zaman çekilecek?

Beşiktaş mağlubiyete rağmen Avrupa Ligi'nde
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar böylece adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Debeljuh, kaleci Nübel'le karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Cerny'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Olaitan'ın şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan İlhan Fakılı’nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ceza sahasına ortasına Cerny'nin volesinde top yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.
64. dakikada Djalo’nun hatasında topu kapan Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
77. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Murillo’nun şutunda top yandan dışarı gitti.