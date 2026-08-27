Fenerbahçe’nin Avrupa zaferleri mercek altında: Başarı ülke ekonomisine yansıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Muriqi ve Archie Brown’ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Fransız temsilcisini saf dışı bırakan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini de sona erdirdi.

Tarihi başarının ardından, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki sonuçlarıyla Türkiye ekonomisi arasında bağlantı kuran 21 yıllık akademik çalışma yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin galibiyetlerini araştırdılar

Hakan Berument ve Eray M. Yücel tarafından hazırlanan “Long live Fenerbahçe: The production boosting effects of football” başlıklı makale, 16 Haziran 2005’te çevrim içi olarak yayımlandı.

Journal of Economic Psychology dergisinde yer alan çalışmada, Fenerbahçe’nin başarısı çalışanların ruh hali ve moralinin bir göstergesi olarak ele alındı. Araştırmacılar, futbol başarısının taraftarların moralini ve öz güvenini yükseltebileceğini, bunun da sosyal davranışlar ve karar alma süreçleri üzerinden üretkenliğe yansıyabileceğini değerlendirdi.

Avrupa’daki galibiyetler sanayi üretimini etkiliyor mu?

Aylık veriler üzerinde transfer fonksiyonu analizi uygulanan araştırmada, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında kazandığı maçların ekonomik performansla pozitif ilişki gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın bulgularına göre Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında aldığı galibiyet sayısındaki artış, aylık sanayi üretimi büyümesinde yüzde 0,26’lık yükselişle ilişkilendirildi. Maçın iç veya dış sahada oynanmasının sonuç üzerinde belirleyici olmadığı belirtildi.

Buna karşılık Fenerbahçe’nin Türkiye’deki rakiplerine karşı oynadığı maçların sanayi üretimi üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı kaydedildi.

Araştırmacılar, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki başarısının taraftarlarda oluşturduğu moral ve sosyal birlik duygusunun çalışma hayatına olumlu yansıyabileceği görüşünü öne çıkardı.

Reel kur grafiğinde dikkat çeken düzelme

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı sezonlarla Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini karşılaştıran grafik de dikkat çekti. Grafikte sarı-lacivertlilerin daha önce Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı dönemlerde endeksin ağırlıklı olarak 100 seviyesinin üzerinde seyrettiği gözlemlendi.

Grafik: Hakan Kara

Uzun süreli düşüşün ardından son yıllarda toparlanmaya başlayan Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı. Fenerbahçe’nin dün Lyon’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazandığında da reel efektif döviz kuru endeksi 100'ün üstündeydi.