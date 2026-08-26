Lyon-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya gelecek Lyon ile Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu. İlk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'da tur için sahaya çıkacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe, play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'a konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, rövanş öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Oğuz, Talisca.
Kaynak: HABER MERKEZİ